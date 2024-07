Al momento in pole c’è Juan David Cabal, per cui il Verona chiede 10 milioni per un trasferimento definitivo, con l’Inter che gradirebbe un prestito

Continua la ricerca dell'Inter di un braccetto sinistro per completare il reparto dopo l'infortunio alla tibia di Tajon Buchanan. Il club nerazzurro dovrà infatti scegliere su quale tipo di profilo andare, come scrive Tuttosport: "Al momento in pole c’è Juan David Cabal, per cui il Verona chiede 10 milioni per un trasferimento definitivo, con l’Inter che gradirebbe un prestito con diritto a cifre inferiori e potrebbe inserire il giovane Kamate per abbassare l’esborso economico.