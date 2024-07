Non è più una manifestazione di interesse. Il club campione d’Italia ha fatto un passo in avanti. E sa cosa vuole il Verona

"Scatto Inter per Juan Cabal". Apre così L'Arena il suo focus sul difensore colombiano che il club nerazzurro ha inserito nella sua lista per il braccetto di sinistra da regalare a Simone Inzaghi per completare il reparto. Si legge sul quotidiano: "I procuratori dell’esterno difensivo colombiano hanno parlato con Piero Ausilio, ds dell’Inter. Non è più una manifestazione di interesse.