Il prossimo obiettivo di mercato dell'Inter, come ammesso direttamente dalla dirigenza e da Inzaghi, è un difensore mancino in grado di giocare da braccetto sinistro. Diversi i profili esaminati ed emersi nei giorni scorsi. Il nome in ascesa è però quello di Juan Cabal, colombiano del Verona, per il quale ci sono già stati contatti con gli agenti.