Quello di Joaquin Correa è uno dei nomi in uscita dall'Inter: il club nerazzurro lo ritiene fuori dal progetto e sta cercando una destinazione definitiva per l'argentino. E nelle ultime ore si è fatto avanti per lui l'AEK Atene: secondo Sky Sport, infatti, ci sono stati dei contatti con il club allenato da Almeyda, vedremo se l'operazione andrà in porto.