Asllani non pensa a lasciare l’Inter. Già pilastro del futuro? C’è un indizio

Vuole ritagliarsi il suo spazio all' Inter e non solo da vice Brozovic. Kristjan Asllani ha tutta l'intenzione di splendere di luce propria e farà il possibile per essere determinante da subito con la maglia nerazzurra. Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport: "Lui che ha sempre sognato di vestire la maglia dell’Inter perché tifoso nerazzurro, non ci pensa proprio a lasciare sul più bello ed è più deciso che mai a imporsi ora, nonostante il rientro del regista croato lasci immaginare una concorrenza ancor più dura per ritagliarsi un po’ di spazio. Ma Asllani è lo stesso che in estate ha stupito tutti, conquistandosi in breve tempo sia la fiducia di Inzaghi e del suo staff sia quella dei compagni".

L'Inter aveva di certo messo in preventivo un periodo di adattamento per un centrocampista sì con tanta personalità ma comunque alla sua prima grande opportunità: "Ha faticato a imporsi poi, vero, però era in campo nei momenti più complicati della stagione, anche a Barcellona, in quel finale da mille emozioni che per poco non lo iscriveva nella storia della Champions. Asllani è cresciuto, facendo anche tesoro dei suoi errori. E con l’Inter chiamata a rimontare in classifica e pronta a entrare in scena in Coppa Italia, la sua energia sarà fondamentale, in regia ma non solo. Perché Kristjan è già un pilastro del futuro: unico acquisto definitivo dell’ultimo mercato. Da gennaio, si riparte".