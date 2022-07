Asllani, qualità e personalità. Vice Brozovic? Inzaghi ha piani ben più ambiziosi

"Il centrocampista albanese non poteva partire meglio nella sua esperienza milanese e si sta giustamente prendendo i riflettori di questa prima parte di preparazione estiva, con buona pace di quei due là davanti che apprezzano particolarmente la sua capacità di muovere palla e dettare i tempi. L’ex Empoli ha convinto nelle vesti di Brozovic, ma è in grado di fare anche il secondo play ed esibisce una sicurezza da veterano. Inzaghi ha piani ben ambiziosi per lui, perché in possesso di una versatilità che potrebbe presto proiettarlo anche tra i titolari, soprattutto in determinati contesti tattici. Nel frattempo, Asllani studia come manovrare e dirigere il cast con una personalità rara e la visione di gioco dei grandi registi", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Nel test contro il Lugano ha stupito per la capacità di dettare i tempi, vedere gli spazi e far girare il pallone. Contro il Monaco ha anche fatto vedere di saper reggere la pressione di un’asfissiante marcatura a uomo e di aver la personalità per andare a prendersi il pallone. Il fatto che i compagni lo cerchino sistematicamente in fase di impostazione la dice lunga sulla fiducia e sul feeling che l’albanese sta riuscendo a costruire sin dai primi giorni in nerazzurro. Sia contro gli svizzeri che contro i monegaschi, è stato l’ex Empoli a incaricarsi di avviare l’azione e abbassare il baricentro quando necessario. Così come è sempre stato lui a individuare gli spazi più interessanti per gli affondi della LuLa, il tutto senza mai dimenticare di accompagnare l’azione come in occasione del gol. Se queste sono le premesse, i 4 milioni spesi per il prestito (più dieci per il riscatto obbligatorio) rappresentano l’ennesimo colpaccio griffato Marotta destinato a fare le fortune dell’Inter", sottolinea il portale sportivo