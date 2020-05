Ausilio: “Clausola unica possibilità per togliere all’Inter Lautaro. Barcellona lo vuole ma sa che…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Piero Ausilio ha parlato del mercato dell’Inter. L’argomento principale affrontato dal dirigente nerazzurro è quello relativo al futuro di Lautaro Martinez: “Lautaro non si muove, chi lo vuole paghi la clausola. C’è solo una strada che può portarlo lontano dall’Inter ed è quello del pagamento della clausola. È una clausola impegnativa sia perché ha delle scadenze e sia perché è impegnativa dal punto di vista economico. È l’unica possibilità che esiste per non vedere Lautaro lontano dall’Inter. Noi in questo periodo non stiamo discutendo e affrontando il tema Lautaro con nessuno, semplicemente perché puntiamo su di lui, è un asset importante del club e poi non dimentichiamo che ha ancora 3 anni di contratto. I giocatori più importanti l’Inter non ha intenzione di cederli, ma ha intenzione di tenerli e di rinforzarsi sul mercato. La trattativa con il Barcellona? Molte società ci hanno contattato per cercare di affrontare il tema di Lautaro, sicuramente il Barcellona è la più decisa. So cosa abbiamo detto al Barcellona e loro conoscono esattamente le nostre intenzioni. L’Inter non ha intenzione di vendere Lautaro“.

(Sky Sport)