Ausilio: “Nessun confronto, solo tanto lavoro. Per fortuna abbiamo Conte che…”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio della gara con il Bologna. Ecco le sue parole: “Non c’è stato bisogno di un confronto, ma di tanto lavoro. Siamo fortunati, abbiamo un allenatore che è molto esigente e una squadra che lavora tantissimo. Hanno dedicato molto tempo agli errori individuali, poi sono arrivati i risultati: ma la prestazione dell’Inter c’è sempre stata. E’ mancato a volte il risultato pieno per gli episodi, spesso i giudizi sono condizionati da questo: dall’inizio dell’anno la prestazione c’è sempre stata.

San Siro vuoto? Fa effetto se è pieno, quando è vuoto non fa sentire pressione. I risultati positivi fuori casa è una coincidenza: ci auguriamo che il problema di salute pubblica sia presto risolto e che i tifosi possano tornare allo stadio, questo è il bello del calcio. Il mercato? Non parlo di numeri, piacciono a voi: gli allenatori parlano di equilibrio e determinazione. Se è un 3-5-2 alto o basso sono particolari che fanno cronaca, contano altre cose: l’Inter ha giocato bene le gare, ha vinto meritatamente le ultime. Speriamo di continuare in questa direzione, lo vogliamo tutti”.