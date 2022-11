Inter, Ausilio e il viaggio in Qatar: Thuram ma non solo, occhio a questi 5 nomi

Il mercato è distante ancora poco meno di un mese e mezzo ma iniziano a circolare i primi nomi in ottica Inter. Il ds Piero Ausilio sarà in Qatar per assistere dal vivo al Mondiale e, sul taccuino, ci sono già diversi nomi.

Thuram ma non solo

Il nome più caldo, ovviamente, è Marcus Thuram: il francese, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, piace a tanti club ma l'Inter ci crede ed è tornata alla carica. Come sottolinea calciomercato.com, però, ci sono altri nomi cerchiati dai nerazzurri: "Piace da tempo Yunus Musah, centrocampista del Valencia e degli Stati Uniti, ma anche Fabian Rieder della Svizzera e dello Young Boys. In difesa, dati i rapporti ottimi col Bayer Leverkusen con cui c'è in ballo l'operazione Gosens in uscita, occhio all'ecuadoriano Piero Hincapié. Infine gli esterni sinistri Borna Sosa (croato) e Antonee Robinson (USA)".