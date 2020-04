Inter, il Barcellona apre alla cessione di Arthur: è l’unico modo per arrivare a Lautaro

L’Inter ha indicato chiaramente al Barcellona l’unico calciatore che potrebbe accettare come parziale contropartita all’interno dell’eventuale operazione Lautaro: Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano veniva ritenuto incedibile dai catalani ma, come riportato da Tuttosport, la situazione potrebbe essere cambiata:

“Il nome in cima alla lista, fin dai primi contatti fra le due dirigenze a fine 2019, è sempre stato uno: Arthur. E’ lui, il 23enne centrocampista brasiliano il giocatore individuato fin da subito dall’Inter come la contropartita tecnica preferita da inserire nell’eventuale operazione Lautaro Martinez-Barcellona“.

UNICA SOLUZIONE – “La voglia di Lautaro da parte del club blaugrana, infatti, starebbe spingendo la dirigenza a rivalutare la posizione di Arthur. E’ vero, il Barcellona confida di incassare dalle cessioni di Coutinho (è spuntato il Chelsea), Dembelé, Rakitic e altri giocatori non più centrali al progetto, ma ha capito che per arrivare a Lautaro servirà andare incontro alle richieste dell’Inter e solamente inserendo una contropartita gradita, se non la più gradita, il Barça riuscirà a ottenere un significativo sconto“.