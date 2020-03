Da Barcellona – Il club ha deciso, Griezmann è sul mercato. Tre ipotesi per il suo futuro

Il Barcellona, sempre più orientato a dare l’assalto a Lautaro Martinez, avrebbe deciso di mettere in vendita Antoine Griezmann, grande colpo dell’estate 2019. La notizia è pubblicata oggi dal quotidiano catalano “Sport”.

Secondo Sport, infatti, il rendimento di Griezmann non ha soddisfatto lo staff tecnico del Barcellona, che si aspettava un apporto da “top” da parte del francese. Da mesi, poi, si rincorrono le voci sullo scarso feeling tra l’ex Atletico Madrid e parte dello spogliatoio blaugrana, Messi in primis.

Ed è proprio Messi a spingere per l’arrivo di Lautaro.

Per Griezmann, Sport prospetta tre ipotesi, praticamente tutte quelle a disposizione:

1- Cessione per soldi. Acquistato per 120 milioni, il Barcellona lo venderebbe per una cifra intorno ai 100 milioni. Sono pochissimi i club in grado di soddisfare tale richiesta. Le big inglesi (Manchester United, Chelsea, Arsenal) o il Psg.

2- Merce di scambio. Il Barcellona non esclude l’idea di inserire Griezmann nell’ambito di un affare che porti in Catalogna “un giocatore con caratteristiche migliori”. Non si fa il nome di Lautaro Martinez ma il riferimento sembra abbastanza esplicito.

3- La permanenza. Ovviamente, Griezmann è sul mercato ma l’ingaggio e il valore a bilancio frenano le pretendenti. In quel caso, il Barcellona lo terrebbe senza ripercussioni. Sarebbe a disposizione dell’allenatore come gli altri