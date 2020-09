MD – Barcellona, più di 15 incontri per Lautaro: i dettagli del contratto proposto. L’Inter…

L’Interesse del Barcellona per Lautaro Martinez non è di certo un mistero: l’attaccante argentino da mesi viene accostato ai catalani, con i dirigenti blaugrana che hanno ammesso pubblicamente il proprio apprezzamento per il gioiello dell’Inter. Tuttavia, nonostante il forte pressing dalla Spagna, i vertici nerazzurri non hanno ceduto, rimanendo fermi sulle proprie posizioni. Un’insistenza che non ha dato i frutti sperati, tanto che Lautaro Martinez è rimasto a Milano e ha ripreso regolarmente ad allenarsi agli ordini di Antonio Conte.

Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe avuto più di 15 incontri telematici con l’Inter e con gli agenti del giocatore, più un ultimo avvenuto pochi giorni fa, di persona, con l’entourage del giocatore.

IL CONTRATTO – L’offerta catalana era da tempo sul tavolo degli agenti di Lautaro Martinez: il Barcelona ha proposto un contratto da 5 anni con opzione per il sesto, soggetto ad alcune condizioni come il numero di partite o minuti giocati nella quinta stagione. Lo stipendio, di base già superiore a quanto percepito all’Inter, sarebbe stato ulteriormente ritoccato tra il terzo e il quarto anno.

L’INTER – Beto Yaqué e Rolando Zarate, agenti dell’attaccante, hanno cercato di ottenere un’offerta concreta da presentare all’Inter, ma non hanno ottenuto la disponibilità del Barcellona ad effettuare un esborso economico di tale proporzione. Così la dirigenza nerazzurra ha messo sul tavolo una proposta di rinnovo, che nei prossimi giorni verrà valutata.