MD – Barcellona, Lautaro obiettivo prioritario: una contropartita mette tutti d’accordo

Il Barcellona non intende allentare la presa per Lautaro Martinez: l’argentino, come riporta l’edizione odierna del Mundo Deportivo, è l’obiettivo prioritario dei catalani, anche più di Neymar, altro grande sogno di mercato blaugrana. L’attaccante dell’Inter viene considerato l’erede naturale di Luis Suarez, che a gennaio ha compiuto 33 anni, e la sua volontà di giocare insieme a Messi mette il club nerazzurro nelle condizioni di non poterlo trattenere a Milano.

IL NOME GIUSTO – Per coprire il costo della clausola rescissoria dell’ex Racing (111 milioni di euro), il Barcellona proverà a inserire nell’affare una contropartita tecnica che possa limitare l’esborso economico e, allo stesso tempo, aumentare il valore complessivo dell’operazione.

Il nome che metterebbe tutti d’accordo è quello di Arturo Vidal: il centrocampista cileno vuole continuare a giocare ad alti livelli, cosa che al Camp Nou appare difficile, ed è un pallino di Antonio Conte, che a più riprese lo ha indicato come rinforzo ideale alla sua dirigenza.

Oltretutto, cedendo Vidal il Barcellona libererebbe lo slot da extracomunitario destinato proprio a Lautaro: uno scambio che metterebbe tutti d’accordo.