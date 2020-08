Sport – Barcellona, per Lautaro servono più soldi di quelli che chiede l’Inter. Un’unica via

Lautaro Martinez rimane il primo obiettivo del Barcellona per rinforzare il proprio reparto offensivo: il club catalano è da tempo in pressing sul giocatore ma, come ricorda Sport, al momento non dispone della forza economica per chiudere l’operazione.

“Il Barcellona ha due mesi per provare a mettere sul mercato cinque o sei giocatori e mettere le mani sulle due priorità per il nuovo progetto, un centravanti e un difensore centrale: i nomi sono quelli di Lautaro Martinez dell’Inter ed Eric Garcia del Manchester City.

La trattativa per Lautaro è ben avanzata, ma mancano i soldi necessari: per chiudere l’operazione servono formule fantasiose. L’Inter continua a chiedere almeno 65-70 milioni di euro come parte cash per far partire la trattativa, ma i catalani devono prima racimolare una cifra superiore per far quadrare il bilancio e avere la forza economica per gestire i pagamenti. Junior Firpo, terzino sinistro ormai fuori dai piani futuri del club, dovrebbe entrare in questa operazione“.