Barella-Inter, incontro entro il weekend: “Rinnovo? C’è già la prima sensazione”

La fase di negoziazione per prolungare l'accordo in scadenza nel 2024 di Nicolò Barella sta per entrare nel vivo

Marco Astori

Continua partita dopo partita l'esponenziale crescita di Nicolò Barella, che anche domenica contro la Sampdoria ha dimostrato quanto sia imprescindibile per questa Inter. Ecco perché sono giorni caldi per il rinnovo del centrocampista, futuro capitano della Beneamata. Spiega in merito il Corriere dello Sport: "Per chi lo osserva da fuori, non è più una novità (come nel 2019-20) o un talento dal grande futuro (2020-21), ma un vero top player che, non a caso, l'Inter intende blindare in tempi brevi per sottrarlo alle grandi d'Europa da tempo sulle sue tracce.

La fase di negoziazione per prolungare l'accordo in scadenza nel 2024 sta per entrare nel vivo e tra il ds Piero Ausilio e l'agente del calciatore, Alessandro Beltrami, c'è stata negli scorsi giorni una chiamata per fissare in tempi brevi un appuntamento. I due, che magari si saluteranno anche stasera a San Siro, si vedranno probabilmente per un primo colloquio entro la fine della settimana (sabato c'è Inter-Bologna) e si confronteranno sulle rispettive idee.

Perché le parti concordano che Nicolò meriti un adeguamento, promesso da tempo, rispetto ai 2,5 milioni netti che percepisce adesso. Il club, che ha rinnovato il vincolo con Martinez a 6,2 milioni a salire, è pronto a mettere sul tavolo 4-4,5 milioni netti più bonus, ma la sensazione è che le richieste dell'entourage del centrocampista siano più elevate. Possibilità di trovare un punto d'intesa? Elevate anche se magari ci vorrà qualche incontro per trovare la quadra", si legge