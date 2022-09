Barella: “Ronaldo il più forte di tutti. Lavoro, sacrifico e ho sempre detto che Stankovic…”

Si avvicina l’esordio in Champions League dell’Inter. Al Match Day nerazzurro, Nicolò Barella ha parlato così in vista della partita

Si avvicina l’esordio in Champions League dell’Inter. Al Match Day nerazzurro, Nicolò Barella ha parlato così in vista della partita in programma questa sera alle 21 contro il Bayern Monaco: ”Le persone che mi stanno intorno sono importantissime perché mi danno la giusta spinta: i miei genitori, mia moglie e le mie figlie”. Se dovessi scegliere tre leggende nerazzurre? Compagno di reparto: "Stankovic". Giocatore da sfidare in allenamento: "Adriano, mi sarebbe piaciuto vederlo mentre si allenava". Compagno di stanza: "Ronaldo, è stato il più forte di tutti”.