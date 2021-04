Barella-Napoli era fatta: il retroscena sul gran rifiuto per l’Inter. E il rinnovo…

Il centrocampista sardo, oggi punto fermo dei nerazzurri, fu molto vicino al trasferimento all'ombra del Vesuvio

"Il Napoli nel mercato invernale 2018-19 era alla ricerca di un sostituto per Allan, corteggiato dal Psg, e aveva messo gli occhi su Nicolò. Ancelotti aveva recitato la sua parte chiamando almeno un paio di volte il mediano del Cagliari e presentandogli il progetto tecnico che aveva in mente per lui. Il presidente De Laurentiis aveva fatto il resto raggiungendo un'intesa con il collega rossoblù Giulini per una valutazione complessiva intorno ai 50 milioni ovvero 20 cash più i cartellini di Rog e Ounas. Per la fumata bianca mancava solo un "tassello" ovvero il via libera di Barella che invece preferì stoppare tutto. [...] A distanza di oltre due anni da quel "no, grazie" Nico è un punto fermo del progetto dell'Inter"