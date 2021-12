Barella: “Voglio la seconda stella. Siamo l’Inter, puntiamo a difendere lo scudetto”

Barella sul palco dei Gazzetta Awards: "Tutto è partito però dalla finale persa in Europa League, da lì in poi..."

"Sono contentissimo, ringrazio i miei compagni. Senza di loro non sarei stato nulla, è un onore aver vinto questo premio. Gli italiani hanno fatto tanti exploit, per me è un grandissimo piacere. Obiettivo mondiale? Andare al Mondiale e giocarlo sarebbe bellissimo, ci sono due ostacoli da superare. Ce la metteremo tutta per andare. Inter cambiata ma sempre al vertice: scudetto bis è una parola pronunciata nello spogliatoio? Sicuramente vogliamo difendere quello scudetto, vogliamo la seconda stella. Questo è un campionato lungo e combattuto, difficilissimo. Siamo l'Inter e vogliamo vincere, questa è la storia del club. Lo scorso è stato un anno bellissimo, intenso e difficile. Tutto è partito però dalla finale persa in Europa League, da lì è partito tutto il lavoro. Vogliamo la seconda stella".