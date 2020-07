Intervistato da Onze, un programma di TV3, il presidente del Barcellona Bartomeu ha parlato della trattativa con l’Inter per Lautaro Martinez:

“Il mercato che verrà sarà molto diverso. I grandi club avranno delle limitazioni per via dei problemi economici, ma il Barça è sempre stato protagonista del mercato. Per quanto riguarda Lautaro, al momento la trattativa è ferma. Abbiamo parlato con l’Inter qualche settimana fa. Siamo in una fase di studio”.