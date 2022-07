Bastoni, molto più di un difensore: ecco perchè l’Inter ha scelto di blindarlo

Il centrale classe '99 è uno dei pilastri dei nerazzurri: il suo valore è cresciuto di anno in anno, le sue caratteristiche lo rendono unico

Fabio Alampi

A soli 23 anni Alessandro Bastoni è già una realtà dell'Inter e del calcio italiano: già superata quota 100 presenze con i nerazzurri, con cui ha vinto uno scudetto, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, nuovo punto fisso della Nazionale dopo l'addio all'azzurro di Giorgio Chiellini, il classe '99 di Casalmaggiore si è ormai affermato come uno dei migliori difensori del panorama internazionale. Non stupisce, quindi, l'interesse di numerose big europee nei suoi confronti, così come la volontà dell'Inter di blindarlo, dimostrata lo scorso anno con il rinnovo fino al 30 giugno 2024 e l'etichetta di incedibile affibbiatagli questa estate.

Un "unicum" difficile da rimpiazzare

Ma perchè l'Inter considera Bastoni uno dei pochi incedibili, se non l'unico di tutta la rosa? Innanzitutto per le sue qualità tecniche: un difensore mancino è sempre più cosa rara. Trovarne uno che, oltretutto, vanta già 3 stagioni da titolare ad altissimi livelli è ancora più difficile. Per questi motivi la ricerca di un eventuale sostituto dalle caratteristiche simili e con un costo accessibile diventerebbe quasi un'impresa. L'Inter è stata brava e coraggiosa a investire, nell'estate del 2018, ben 30 milioni su un ragazzino di soli 18 anni, con solamente 4 presenze tra i professionisti alle spalle: un azzardo per molti, ai tempi, che si è poi rivelata una delle migliori operazioni della storia recente nerazzurra. Senza dimenticare il suo attaccamento alla maglia, che ne fa uno dei principali candidati per indossare in futuro la fascia da capitano.

Difensore, ma non solo

Ma ciò che rende ancora più speciale Bastoni sono le sue capacità balistiche e la sua propensione ad accompagnare la manovra offensiva, caratteristiche che lo rendono preziosissimo anche in fase di costruzione e di uscita dalle retrovie. Si è visto in questi anni (basti pensare al gol di Barella contro la Juventus del gennaio 2021, arrivato su lancio lungo proprio del difensore nerazzurro), lo si è potuto apprezzare nuovamente nel test di ieri contro il Novara: due delle tre reti segnate nel primo tempo sono state propiziate da una palla in profondità partita dal mancino educato del classe '99, che ha messo davanti alla porta prima Barella e poi Bellanova. Un'arma in più che Inzaghi conta di sfruttare al meglio durante la stagione.