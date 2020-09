Due club importanti su Bastoni. L’Inter ha le idee chiare e ha ribadito una cosa all’agente

È stata una delle sorprese più belle della stagione dell’Inter. Alessandro Bastoni si è ritagliato un posto importante nella squadra nerazzurra diventandone uno dei pilastri. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, non è un caso che sul giovane difensori siano piombati due club molto importanti, uno spagnolo e uno inglese, stanno preparando delle offerte per lui a livello contrattuale di alto livello. L’Inter potrebbe fare una grossa plusvalenza, ma il club nerazzurro ha le idee molto chiare e ha ribadito all’agente del giocatore di volerlo trattenere e rinnovare per altri 5 anni. Bastoni è felice ed è pronto a dire sì all’offerta di rinnovo e presto arriverà la fumata bianca.

(Calciomercato.com)