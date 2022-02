Bastoni punta il Liverpool, ora l’Inter spera: ieri lavoro in campo. I numeri…

Il difensore dell'Inter è tornato ad allenarsi in campo dopo l'infortunio alla caviglia e può esserci contro il Liverpool

Alessandro Bastoni vuole esserci contro il Liverpool. Il difensore dell' Inter è tornato ieri a lavorare sul campo e proverà ad esserci contro i 'Reds' nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match troppo importante in cui Inzaghi non vuole proprio fare a meno del suo difensore.

I numeri del classe 1999 testimoniano la grande affidabilità e l'importanza della sua presenza nella retroguardia nerazzurra davanti ad Handanovic. Nelle ultime due stagioni in Serie A, riporta Tuttosport, con lui in campo l’Inter ha vinto il 74% delle gare subendo 0.8 gol di media a partita; senza di lui la percentuale di successi scende al 57% mentre la media dei gol subiti sale a 1.4.

Bastoni ha rimediato una distorsione alla caviglia destra in occasione del match di Coppa Italia contro la Roma, vinto dai nerazzurri, ma il fatto che non siano stati coinvolti i legamenti rendono possibile la missione Liverpool. Come sottolinea il quotidiano, il calciatore dovrà dimostrare totale affidabilità: solo in quel caso riprenderà il suo posto accanto a De Vrij e Skriniar.