Bastoni: “Tricolore sul petto, proveremo a difenderlo. Pronti ad affidarci ad Inzaghi”

Il giocatore nerazzurro ha parlato dopo la vittoria per due a zero nell'amichevole con il Parma

Alessandro Bastoni è tornato all'Inter e ha giocato nell'amichevole contro la sua ex squadra, il Parma. Dopo la partita ai microfoni di Inter Tv ha detto: «Siamo arrivati da poco, l'allenatore è nuovo dobbiamo capire il suo sistema di gioco, siamo pronti ad affidarci a lui per far bene quest'anno. Sono test importanti perché abbiamo poco tempo per preparare il campionato. Abbiamo un tricolore da difendere e faremo di tutto per difenderlo in campo».