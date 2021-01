BC Partners-Suning, a giorni l’incontro: il momento della verità è arrivato. Due le certezze

Il passaggio di proprietà dell’Inter dal gruppo Suning al fondo di investimenti BC Partners sembra ormai imminente: la due diligence sui conti nerazzurri sta entrando nella sua fase finale, e tutto lascia pensare a una fumata bianca in tempi rapidi. Secondo il Corriere dello Sport le parti potrebbero presto incontrarsi per definire i dettagli dell’operazione: “Il momento della verità, quello del dentro o fuori, è sempre più vicino. BC Partners sta terminando la due diligence sui conti dell’Inter e poi presenterà un’offerta a Suning per rilevare il controllo del club. La scelta è tra l’acquisto della maggioranza subito oppure una quota di minoranza con tappe concordate per arrivare alla maggioranza nell’arco di 12-24 mesi“.

CERTEZZE – “Due cose però paiono pressoché certe: 1) i tempi non saranno lunghi; 2) l’era cinese è virtualmente finita perché senza la possibilità di esportare capitali in Europa, gestire l’Inter è impossibile. In ambienti finanziari la sensazione è che un primo faccia a faccia cruciale tra le parti sia questione di giorni“.

STEVEN ZHANG – “Ieri sono circolate voci secondo le quali il vertice potrebbe tenersi entro la metà di febbraio in Europa e che per l’occasione tornerebbe da Nanchino anche il presidente Steven Zhang. Sarà anche a San Siro a vedere una gara dell’Inter? Per lui la cessione il club non è una decisione facile visto il legame forte creato con Milano e con il club. Lo scudetto potrebbe essere un “regalo” per rendere l’addio meno doloroso“.