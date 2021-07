Belgio-Italia 0-2, diretta LIVE: perla di Insigne per il raddoppio!

Su Fcinter1908.it la diretta testuale dell'incontro valido per i quarti di finale di Euro2020

C'è l'ostacolo Romelu Lukaku per l'Italia. Gli azzurri scendono in campo questa sera contro il Belgio a Monaco di Baviera nel quarto di finale di Euro 2020 che mette a disposizione un posto tra le migliori quattro d'Europa. Gara delicatissima per la nazionale di Roberto Mancini, chiamata ad una prova di forza importante per superare una delle candidate alla vittoria finale. Qui live le emozioni dell'incontro.