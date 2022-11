Ct Belgio: “Lukaku vuole giocare col Marocco. Ma se dovessi sentire il medico…”

L'attaccante del Belgio Romelu Lukaku salterà l'esordio della Coppa del Mondo contro il Canada mercoledì sera e probabilmente anche la seconda partita contro il Marocco. Lukaku, 29 anni, non gioca una partita dal 29 ottobre a causa di un infortunio alla coscia sinistra e non ha giocato 90 minuti dall'esordio in Serie A dell'Inter contro il Lecce il 13 agosto. “Ieri ha fatto un ottimo allenamento, non con il gruppo, ma sta progredendo in modo costante”, ha detto il Ct del Belgio Roberto Martinez alla vigilia della sfida contro i canadesi. “Non abbiamo un orizzonte temporale. Non sono in grado di dire se sarà pronto per la seconda partita o la terza'', ha aggiunto.