Bellinazzo: “Bilancio Inter? Verso la sufficienza. Ecco perché questo passivo”

Oggi intanto il CDA ha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 2021/2022 con una perdita di 140 milioni: "La situazione dell'Inter si sta avvicinando alla sufficienza, ma per un giudizio completo bisognerebbe leggere il bilancio nel dettaglio. Questa estate è stato fatto tanto in termini di risparmi e su questo bilancio è stato caricato tanto in termini di oneri, perché non rientrerà nel focus della Uefa in ottica FPF. Il tema vero è che si può tagliare, si deve tagliare, ma non troppo perché se perdi competitività non puoi stare ad alti livelli. Solo ad alti livelli si possono mantenere certi ricavi".