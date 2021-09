Inter, Bellinazzo: “Bilancio 2022, cambia tutto. Cessioni solo per scelta, niente casi Hakimi”

Il giornalista del Sole 24 Ore commenta la situazione economica del club nerazzurro dopo l'approvazione del bilancio

Il CdA dell'Inter ha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2021, registrando una perdita di 245,6 milioni di euro. Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Marco Bellinazzo ha commentato la situazione economica del club nerazzurro: "Altre cessioni Inter per risanare il bilancio? Quello è un rischio. Questa perdita fotografa la situazione della scorsa stagione. Sarà avvantaggiata dai nuovi contratti di sponsorizzazione oltre che dalla riapertura integrale degli stadi. Questo dovrebbe consentire di arrivare al prossimo anno con un rosso più contenuto e lascerà margine per operazioni meno traumatiche sul mercato".

"L’Inter dovrebbe rinnovare ulteriori contratti di obbligazione che dovrebbero garantire maggiore serenità dal punto di vista finanziario al di là di quello che sta succedendo in Cina. Credo che i tagli al monte ingaggio, che si vedranno sul prossimo bilancio mettono l’Inter in condizione di maggiore sicurezza. Se ci saranno queste uscite sarà solo frutto di strategie e non di obblighi. Nel roster entreranno calciatori di prima fascia. Non ci saranno situazioni di emergenza in questo caso come accaduto con Hakimi".