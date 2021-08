Inter, incontro col Torino per Belotti: cifre e dettagli. E per Correa…

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato L'Originale, l'Inter oggi ha incontrato il Torino per Belotti

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato L'Originale, l'Inter oggi ha incontrato il Torino per Belotti, alternativa a Correa: Marotta e Ausilio hanno incontrato Cairo per valutare l'opzione che porterebbe al Gallo per il quale si potrebbe chiudere sui 20/22 mln di euro più bonus.