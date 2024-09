Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la vittoria con l'Udinese: "Il Napoli è una delle favorite per lo scudetto. Ripeto sempre le stesse cose, ma l'Inter deve portare tanti uomini oltre la linea della palla e, se non c'è l'attenzione feroce sulle preventive, subisce: non ha fisicità in mezzo perché i centrocampisti sono tutti giocatori normotipo ed ex numeri 10. Devi lavorare bene di squadra. In questo momento non lo sta facendo al 100%: alcuni gol sono per bravura dell'avversario, altri per leggerezza.