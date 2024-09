Prossimo step è sistemare la fase difensiva. L'Inter balla ancora troppo. Ha subito sette gol in sei gare di Serie A, troppe se si pensa alle tre subite nelle stesse gare nell'avvio della scorsa stagione. "È una squadra troppo vulnerabile. Spesso sorpresa da incursioni centrali e ripartenze in verticale degli avversari. Va migliorata la fase di non possesso. Manca equilibrio oltre che brillantezza per portare avanti il calcio spettacolare mostrato l'anno scorso, senza sbilanciarsi troppo. Ci sono meccanismi da oleare in vista di Stella Rossa e Torino, le prossime due gare che precedono la sosta per le Nazionali, quella sì criptonite per chi deve alzare i giri del motore", ha concluso l'inviato del canale satellitare.