Bergomi: “Avere o no Lukaku sposta tanto. Inter stanca, se ad agosto mi avessero detto…”

In studio a Sky Sport per il Club, l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato così dell’Inter e della corsa scudetto: “Non devo difendere l’Inter. Fossi un dirigente dell’Inter, ragionerei così: se ad agosto mi avessero detto che l'Inter, a 8 dalla fine, sarebbe stata potenzialmente a 3 dalla prima non ci avrei mai creduto. Mai. L'Inter ha perso l'allenatore, Lukaku, Hakimi, Eriksen. So che sono in minoranza perché vedete l'Inter in altro modo ma spostano tanto. Avere o no Lukaku in Italia sposta tanto. Inzaghi ha fatto bene, a un certo punto era ingiocabile la squadra.

Un dato è importante: l'Inter è 15esima per dribbling. Per fare la rincorsa, per me gli undici titolari ora sono stanchi fisicamente e mentalmente. La rosa non è all’altezza, anche in questo momento in cui è mancato un giocatore come Brozovic la squadra è andata in forte difficoltà. Hanno giocato quasi sempre gli stessi anche per tentare la grande rimonta. L'Inter non ha giocatori di gamba. Per fare gol deve arrivarci sempre e comunque tramite il gioco. Non ha Osimhen, non ha i giocatori di gamba che ha il Milan, che è la squadra che ha più dribbling perché strappa. Gli esterni ci arrivano, Dumfries e Perisic”.