Come anticipato da FcInter1908.it , dalla prossima stagione il nuovo sponsor dell'Inter sarà Betsson. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, se Suning fosse rimasto alla guida della società, in questi giorni il nuovo accordo triennale, da una trentina di milioni a stagione, sarebbe stato annunciato e invece la nuova partnership verrà "svelata" più avanti.

"Per adesso le attenzioni di tutti in viale della Liberazione sono concentrate sul consiglio d'amministrazione di martedì che sancirà la nomina dei componenti del board e l'elezione del nuovo presidente. A quel punto l'Inter potrà tornare a operare liberamente e dunque annunciare nuovi contratti (come quello di Betsson.sport) o rinnovi (Barella, Lautaro e Inzaghi). I soldi in arrivo da Betsson permetteranno ai ricavi nerazzurri di fare un importante passo in avanti per quel che riguarda il main sponsor (da 11,5 a 30 milioni a stagione)".