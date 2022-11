Biasin: “Inter, Thuram idea per giugno e terrei Gosens. Ho saputo che Skriniar…”

Fabrizio Biasin dice tutto sul mercato dell’Inter. Il noto giornalista ha parlato così del futuro di Skriniar e non solo

Alessandro Cosattini

Fabrizio Biasin dice tutto sul mercato dell’Inter. In diretta su Twitch, il noto giornalista ha parlato così del futuro di Skriniar e non solo:

“Skriniar? L’ho detto più volte anche nei giorni di massimo ottimismo io. Per quanto ne so io, l’ottimismo di Marotta c’è perché esiste una trattativa. E già questo è considerato un importante punto di partenza vista la situazione della scorsa estate. A me hanno sempre detto che bisognava trovare l’incastro giusto a livello economico ed è più complicato. So e ribadisco da diverse settimane che entro Natale vuole arrivare a una soluzione, che sia positiva o negativa. La speranza è che sia positiva. Viceversa si cercherà di ragionare su un futuro con altri difensori. Il tentativo è quello di chiudere entro il 25 dicembre in un senso o nell’altro.

Mercato? Non immagino colpi in attacco a gennaio, l’Inter andrà avanti coi quattro giocatori che ha. Su Thuram il ragionamento eventualmente è per la prossima stagione, la concorrenza è spietata.

Gosens? Dipende dal giocatore e dalle eventuali offerte. Dovessero esserci proposte non all’altezza per il tedesco, si va avanti con lui ed è la mia speranza. Io Gosens me lo terrei volentieri”, le sue parole al canale di calciomercato.it.