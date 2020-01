Biasin: “Mercato? L’Inter lavora su più piani, ecco chi arriverà. E penso che Eriksen…”

Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede nerazzurra, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare dell’Inter. Tra gli argomenti trattati l’arrivo di Romelu Lukaku in estate: “Marotta ha avuto straragione. L’ha avuta anche Conte, che ha imposto il suo arrivo appena giunto in panchina. La scelta è stata azzeccata in pieno“.

Poi sui rinforzi a gennaio: “Il mercato porterà un centrocampista e un esterno all’Inter. Ma il valore è di tutto il gruppo: giusto dare un rinforzo ma senza stravolgere l’organico. Eriksen? L’Inter lavora su più piani: Vidal piace tanto a Conte anche se la pista è difficile per le ritrosie del Barça. Con il Tottenham serve una cifra importante, a giugno andrà in scadenza. Penso che Marotta ce la metterà tutta”.