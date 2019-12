Tanti big in scadenza, gennaio può regalare colpi. Ecco quelli nel mirino dell’Inter

Sono tanti i giocatori che a giugno andranno in scadenza di contratto e gennaio sembra il momento giusto per aggiudicarseli. Tra questi ci sono tanti calciatori già finiti nel mirino dell’Inter. La Gazzetta dello Sport fa l’elenco di chi si libera a fine stagione e tra i nomi fatti ci sono: Giroud, Mertens, Eriksen, Matic e anche Kolarov che veniva associato ai nerazzurri l’estate scorsa quando si parlava anche di Dzeko. Altri giocatori nella lista degli svincolati sono Willian del Chelsea, Bailly dello United, Goetze del Borussia Dortmund, Callejon e Bonaventura.

Vediamo cosa scrive la rosea sui nomi associati al mercato interista nelle scorse settimane. Su Kolarov si legge che la Roma sta lavorando al suo rinnovo e si pensa si arriverà ad un accordo per un quadriennale. Così chiuderebbe la carriera nel club della capitale. Su Giroud, che vuole lasciare il Chelsea a gennaio per giocare di più ed essere convocato agli Europei, si stanno concentrando Marsiglia, Bordeaux e Lione, “ma non va dimenticato nemmeno l’interessamento forte di Conte”. Il Manchester United non ha rinnovato il contratto di Matic: “Milan e Inter lo seguono da tempo e potrebbero adesso trovare gli spazi per portarlo sotto la Madonnina già a gennaio. Vale 20 milioni”. Su Mertens invece si legge che il giocatore vorrebbe restare al Napoli ma non ha ancora rinnovato. E poi c’è Eriksen. Mourinho gli ha parlato del rinnovo, lui ha pretese importanti. “Inter e Juventus hanno già mostrato il proprio interesse, ma la preda è ghiotta e bisogna muoversi per tempo e con particolare astuzia”, si legge sul sito della rosea.

