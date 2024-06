L'Inter guarda anche al futuro. In questo caso per quanto riguarda il ruolo di perno centrale della difesa a 3, nelle ultime due stagioni affidato a Francesco Acerbi e Stefan de Vrij: i due hanno offerto prestazioni di altissimo livello, ma la loro carta d'identità (classe '88 il primo, '92 il secondo) invita a fare riflessioni a medio-lungo termine, anche alla luce di alcuni loro recenti acciacchi. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra sta valutando già da tempo alcuni profili che potrebbero risultare interessanti: uno di questi risponde al nome di Jaka Bijol , leader della retroguardia dell'Udinese e attualmente impegnato all'Europeo con la sua Slovenia.

Osservato speciale

Un'operazione con vista sul 2025, come spiega il Corriere dello Sport: "Osservato speciale. C'è un nome in particolare, segnato sui taccuini dei dirigenti nerazzurri, monitorato con attenzione negli Europei in corso, non necessariamente dal vivo come invece accaduto con il bolognese Ndoye. Si tratta di Bijol, centrale sloveno, di proprietà dell'Udinese. [...] Nonostante con la sua Nazionale giochi dentro una linea a 4, Bijol si trova ancora più a suo agio da centrale di una difesa a 3: ruolo in cui si è messo in luce in Italia. E, proprio per questo motivo, ha attirato le attenzioni nerazzurre".