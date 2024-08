"Sabato, nel debutto in campionato in casa del Genoa, a meno di sorprese, giocherà dall'inizio. Andrà a sistemarsi sul lato destro della difesa. Con Pavard, tornato alla Pinetina lo scorso 1° agosto, che si accomoderà in panchina. Attenzione, però, perché quest’anno le gerarchie non saranno scontate. A vantaggio di Bisseck, però, c’è pure la duttilità. Perché in Danimarca giocava come braccetto sinistro e, non è da escludere, che in caso di necessità Inzaghi lo piazzi proprio su quel lato. La vera novità, però, è che il tecnico nerazzurro lo sta provando anche come centrale".