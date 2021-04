Bologna-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte alle 13.45

In vista della gara di domani sera tra Bologna e Inter il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei cronisti collegati con il Suning Training Center di Appiano Gentile

APPIANO GENTILE - Dopo una lunga pausa torna il campionato. I nerazzurri domani sera scenderanno in campo allo stadio Dall'Ara di Bologna dopo uno stop di 3 settimane causa rinvio della gara contro il Sassuolo e la pausa per le nazionali. Un'assenza dal campo che Conte vuole subito trasformare in un messaggio importante da dare al campionato. Il tecnico nerazzurro, come di consueto, risponderà alle domande dei giornalisti collegati con il quartier generale nerazzurro alle ore 13.45.