Bologna-Inter, ecco quando si giocherà: ci sarà da aspettare parecchio perché…

Quando si recupererà Bologna-Inter? L'attesa sarà ancora lunga. Ecco la prima data utile se l'Inter dovesse uscire dalla Champions

Stefano Pioli ha lanciato la sua frecciata, chiedendo espressamente che tutti siano a pari partite giocate. Ma l'Inter la sua partita contro il Bologna l'avrebbe regolarmente giocata il 6 gennaio, senza tante storie. Non è andata così e ora c'è un ier giudiziario da seguire, un iter che non segue i desiderata dell'allenatore del Milan.

"Come è noto, dopo che la sfida di inizio anno non si era giocata a causa del provvedimento della Asl di Bologna che aveva tenuto in isolamento i giocatori di Mihajlovic fra i quali era scoppiato un focolaio, la giustizia sportiva aveva avviato l’iter. Il giudice sportivo aveva stabilito che la partita si sarebbe dovuta giocare, l’Inter aveva chiesto il 3-0 a tavolino. Ricorso non accolto dalla corte d’appello federale che si era pronunciata il 14 febbraio. L’Inter respinge ogni illazione facendo notare che manca ancora l’ultimo step della giustizia sportiva, davanti al Collegio di Garanzia del Coni.

I club dopo la sentenza di secondo grado hanno 30 giorni di tempo per avanzare il ricorso. Quindi c’è margine fino al 16 marzo per inviare la documentazione. E poi? Le società hanno di nuovo un mese a disposizione per produrre le memorie difensive, perciò il termine scadrà praticamente il sabato di Pasqua. Quindi se l’Inter sarà stata eliminata dalla Champions, sulla carta, la prima data disponibile è quella del 27 aprile, giocando cioè in un orario diverso dalle gare valide per le semifinali di Champions".