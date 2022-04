Bologna-Inter, Inzaghi come gestirà le energie? Ecco le possibili novità

Il focus sulle scelte del tecnico nerazzurro per il recupero di campionato che tanto dirà sulla stagione della sua squadra

Inzaghi potrebbe non avrà ancora a disposizione Vidal che non si è allenato per la distorsione alla caviglia destra rimediata nel derby di Coppa Italia. Punta al rientro con l'Udinese. Ancora indisponibile Caicedo, vittima di una gastroenterite sabato ma dovrebbe rientrare in questi giorni. Sarà interessante capire se Inzaghi punterà sui "titolarissimi" o se gestirà le energie in vista anche dell'impegno di domenica a Udine. Bastoni dovrebbe tornare in difesa da titolare. Straordinari per Perisic: era atteso Gosens come titolare ma ha un affaticamento muscolare e quindi non ci sarà sicuramente dal primo minuto. nella gara contro il Bologna. Davanti potrebbe tornare titolare anche Correa.