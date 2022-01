Focolaio Covid, Bologna-Inter verso il rinvio. L’Ausl: “Stop probabile”

E' tutt'altro che certo che domani alle ore 12.30 la partita prevista allo stadio Dall'Ara tra Bologna e Inter venga effettivamente giocata

"Il direttore dell'Ausl Bologna, Paolo Bordon: "Difficile che si giochi. Si va verso uno stop dell'attività agonistica". La partita del Bologna con l'Inter alle 12.30 di giovedì 6 è dunque in bilico, come altre quattro di serie A (due già saltate). C'è un focolaio Covid nel Bologna, sono ora ben otto i giocatori in isolamento e positivi al virus. Alla lista si aggiungono anche Medel, Vignato, Santander e Van Hooijdonk. L'ultima parola eventualmente spetta all'Asl, che per il momento non s'è espressa in attesa della relazione del Dipartimento di Sanità Pubblica, ma il direttore Bordon è in costante contatto con il medico rossoblù Gianni Nanni e con l'ad Claudio Fenucci".