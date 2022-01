Dzeko out, l’Inter va sul sicuro. Lautaro fiuta il gol e Inzaghi si gode un nuovo Sanchez

Con mil bosniaco positivo, il tecnico dell'Inter si affiderà alla coppia sudamericana per affrontare giovedì il Bologna

Andrea Della Sala

L'Inter sta lavorando in vista della sfida di giovedì contro il Bologna. Inzaghi dovrà fare a meno di Dzeko, positivo al Covid, e ha poca scelta per il reparto offensivo. Il tecnico può contare su un tandem affiatato che non ha mai deluso: Lautaro-Sanchez.

"La coppia Toro-Alexis difficilmente tradisce. L’ultima volta in cui l’argentino e il cileno si sono divisi l’attacco nerazzurro è stato venti giorni fa, nella mattanza con il Cagliari a San Siro il 12 dicembre. È finita con un poker totale e tre reti segnate proprio dalla coppia titolare. Più in generale, una grandinata di azioni offensive e occasioni clamorose: se il pallottoliere si è fermato solo a quattro, si deve alla serata da Spiderman di Cragno.

In quei giorni Alexis mostrava già una particolare ispirazione, confermata dal successivo gol con la povera Salernitana e dai minuti preziosi come l’oro da subentrato contro il Torino. Adesso bisogna capire se la sua buona vena non sia stata intaccata dal viaggio a Santiago per le feste in famiglia, ma di certo il cileno ha ormai smesso di essere il giocatore musone e un po’ fumoso che chiedeva solo di essere ceduto", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Lautaro non ha segnato contro il Torino, ma prima veniva da cinque marcature consecutive. Era stata la serie più lunga della vita nerazzurra e i suoi destini ormai combaciano totalmente con quelli del club. E se si allarga il conto a tutto il girone, si scopre che undici centri nella sola andata è una vetta che l’argentino non aveva mai raggiunto. Senza Dzeko come boa centrale, a Bologna sarà lui a vestirsi col costume di centravanti, mentre Alexis potrà “folleggiare” nei paraggi. La speranza è che poi Dzeko rispetti le date di recupero e torni arruolabile domenica prossima contro la Lazio, unica italiana capace di mettersi di traverso alla nuova dominatrice", aggiunge il quotidiano.