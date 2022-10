ESCLUSIVA Bordon: “Inter, Onana in campionato? Inzaghi parli con Handanovic e…”

"Il Barcellona ha avuto il possesso palla per gran parte e anche per questo l’Inter ha giocato più basso. Tutti hanno fatto il proprio dovere nel proprio ruolo, non penso che possa giocare tatticamente tutte le partite perché in alcune dovrà prendere in mano il gioco".

"Contro il Barcellona non è che Onana sia stato molto impegnato. Non mi sento ancora di poter dare un giudizio così definitivo su di lui. Non è facile disputare una partita così importante, contro un Barcellona sempre così al limite dell'area, ma bisognerà vederlo più avanti. L’unico modo per giudicarlo è vederlo con continuità, ma non so se Inzaghi sarà d’accordo nel lasciare definitivamente Handanovic in panchina. Onana in Olanda aveva una buonissima esperienza, qui si gioca e si vive il calcio in un altro modo anche psicologicamente e il ragazzo ha bisogno di fiducia. Inzaghi dovrà chiarire la situazione con Handanovic, che non sta passando un momento fortunato, si sente criticato, forse fin troppo, ma dovrà capire che si agisce per il bene dell’Inter".