Inter, Borja Valero: “Ieri vittoria importante. Sconfitta con la Lazio alle spalle. Eriksen…”

Il giorno dopo Ludogorets-Inter, Borja Valero ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Il centrocampista nerazzurro ha parlato della vittoria contro la squadra bulgara: “Vittoria importantissima dopo una sconfitta importante come quella contro la Lazio. Dopo quella sconfitta ci toccava vincere e portare a casa un buon risultato per avere una settimana più tranquilla e preparare al meglio le sfide che abbiamo davanti. Sapevamo che portare a casa un buon risultato ci dava più tranquillità, naturalmente non dobbiamo mai essere sicuri di quello che può succedere al ritorno“.

Importante che Eriksen abbia iniziato a far vedere tutta la sua qualità – “È normale, ci vuole un po’ di tempo, nuovo calcio, una nuova lingua, un nuovo allenatore. Ieri ha dimostrato di essere a un buon livello”.

La sconfitta con la Lazio – “È già alle spalle, nel percorso di una stagione come questa arriverò sempre qualche sconfitta, l’importante è essere grandi come squadra per lasciare alle spalle tutto“.

L’Europa League – “È una competizione che ci piace ma ovviamente ti lascia stanchezza. Vogliamo far bene e non possiamo rilassarci nemmeno lì“.

Vincere in questa stagione – “Me lo auguro, è una cosa che penso fin dall’inizio della stagione“