Lorenzo Coruzzi, Valuation Director di Brand Finance, afferma: “La progressiva riduzione dell’interesse dei giovani nei confronti del calcio non aiuta a frenare il declino del valore dei contratti televisivi, da cui ne consegue che i ricavi dei club della Serie A arrancano rispetto ai concorrenti degli altri paesi. Per tenere alto l’interesse dei fan è fondamentale per i club italiani rafforzare il proprio brand. La vittoria del campionato e il successo del capocannoniere Lautaro Martinez danno evidenza delle buone performance dell’Inter in campo; a complemento il rafforzamento del brand evidenza anche il successo fuori dal campo".