"Il dado sembra ormai tratto, con l’Inter decisa su Juan Cabal dell’Hellas Verona. I discorsi tra le parti vanno ormai avanti da giorni, con i nerazzurri convinti dal colombiano e anche sulla formula dell’operazione. Non più un prestito con diritto o obbligo di riscatto, bensì un affare a titolo definitivo". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'accordo vicino tra Inter e Verona per Cabal.

"La negoziazione dovrebbe concludersi per un totale di 10 milioni di euro, bonus compresi, anche se da Viale della Liberazione proveranno ad abbassare l’esborso economico con l’inserimento di una contropartita tecnica. Da non scartare quindi la pista che porta al giovane Issiaka Kamate, valutato attorno ai 3-4 milioni di euro dai vertici interisti, col classe 2004 che non vede l’ora di mettersi in mostra nel calcio professionistico.