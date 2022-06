Bremer, è svolta? Ci sono 2 clausole: altro che 40 mln, Inter paga meno già ora

Dopo aver chiuso per il ritorno di Romelu Lukaku, il club nerazzurro vuole accelerare per il difensore

Come riporta Tuttosport , la prossima settimana è previsto un incontro tra il Toro e l’Inter per dare un'accelerata alla trattativa.

"L’Inter da tempo ha già l’accordo con il giocatore e per questo motivo si sente forte sotto tutti i punti di vista. Marotta sa bene che ci sono due clausole. La prima (valida in questo momento) prevede che davanti ad un’offerta di 25 milioni il giocatore venga ceduto. La seconda, invece, dice che se non si arriva a nessun tipo di accordo il brasiliano a gennaio potrà liberarsi a 15 milioni".

"Chiaro che i nerazzurri non vogliano aspettare gennaio, periodo in cui il campionato per via dei mondiali in Qatar si sarà portato molto avanti. Possono però farsi forza di questo aspetto, visto che Bremer vuole al più presto raggiungere Appiano Gentile e Simone Inzaghi non vede l’ora di averlo con sé.