GdS – Bremer-Inter, patto rotto. Martedì la Juve ufficializza l’offerta, Marotta…

Derby d’Italia in corso per Gleison Bremer. Da mesi promesso sposo dell’Inter, da qualche giorno il brasiliano è la prima scelta della Juve

Alessandro Cosattini

Derby d’Italia in corso per Gleison Bremer. Da mesi promesso sposo dell’Inter, da qualche giorno il brasiliano è la prima scelta della Juventus per il dopo de Ligt. Testa a testa tra le due società, con il Torino che aspetta la proposta ufficiale dei bianconeri dopo aver ricevuto quella dei nerazzurri nella serata di lunedì. Ecco quanto evidenziato da gazzetta.it sul futuro del giocatore.

Bremer, la posizione della Juve

“Approntata una proposta da 35 milioni più 5 di bonus, poi alzata tra domenica sera e ieri mattina a 40 di parte fissa più bonus, per sbaragliare la concorrenza, anche se la richiesta per ora è di 50. A dirla tutta, l’offerta scritta non è stata ancora presentata ai granata, ma è solo questione di tempistiche e non di volontà. Già in giornata (martedì, ndr) dovrebbe essere recapitata a Urbano Cairo. Allo stesso tempo, grazie all’intermediario Frank Trimboli, sbarcato appositamente ieri da Londra, la Juve ha sottoposto al brasiliano un contratto quinquennale da 5 milioni netti a stagione, contro i 3 offerti dall’Inter, poi alzati a 3,4. Una differenza comunque sensibile, che ha di fatto rotto il patto duraturo tra il difensore del Toro e i nerazzurri. Lo stesso Bremer, da quanto filtra dal suo entourage, è giunto alla conclusione di non opporsi a un eventuale trasferimento alla Juventus, particolare importante negli sviluppi della trattativa, anche perché nella sua testa l’Inter ha temporeggiato troppo nell’affare”.

E quella dell'Inter

Bremer, però, era ed è ancora per distacco il preferito dell’Inter nel delicatissimo ruolo del post-Skriniar, sempre che lo slovacco prenda definitivamente un aereo per Parigi. Per il brasiliano il club nerazzurro stende la tela da un po’: arriva da lontano sia il flirt con il giocatore, sia l’opera diplomatica con il Torino. E l’incontro di ieri tra i due club, rappresentati nel loro stato maggiore, è stato il naturale approdo di un lungo lavoro preparatorio. Ci si è visti solo nel centro di Milano nel tardo pomeriggio, non a cena, e l’Inter ha ribadito la propria posizione figlia del momento economico del club: la proposta nerazzurra si è fermata ufficialmente a 30 milioni di euro, nella formula di un prestito con riscatto a condizioni molto semplici da raggiungere e con l’inserimento di una contropartita che assume un enorme peso specifico nella partita. Cesare Casadei non è un 19enne qualunque, è il gioiello più luminoso della cantera interista. Viene valutato intorno agli otto milioni e il fatto che il club di Zhang pensi di sacrificarlo sull’altare del brasiliano fa capire quanto Bremer fosse considerato strategico per Inzaghi. I nerazzurri, tra l’altro, vorrebbero tenere prudenzialmente un’opzione di recompra. È un aspetto su cui si può trattare (e oggi i club potrebbero rivedersi), ma l’Inter non vuole aste e ora insegue la Juve”, si legge.

