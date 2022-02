Inter-Brozovic, tutto fatto: le cifre dell’accordo. Annuncio? Atteso ok FIGC su un cavillo

Se sul campo l'Inter affronta un periodo di crisi, i nerazzurri possono comunque rallegrarsi per il rinnovo ormai imminente di Brozovic

Se sul campo l'Inter affronta un periodo di crisi, i nerazzurri possono comunque rallegrarsi per il rinnovo ormai imminente di Marcelo Brozovic. Fra le parti è tutto fatto, manca solo l'annuncio ufficiale da parte della società di Viale della Liberazione. Un annuncio non ancora arrivato visto che si attende l'ok dalla FIGC su un'ultima questione burocratica, come scrive Tuttosport:

"Settimana tanto corta, quanto intensa per Marcelo Brozovic che ieri è tornato in campo dopo lo stop forzato nel match col Sassuolo causa squalifica. Il croato convolerà finalmente a nozze con l’Inter fino al 2026. Manca solo il crisma dell’ufficialità e, per ottenerla, si attende il via libera da parte della Federcalcio dopo che l’avvocatessa che ne cura gli interessi ha completato l’iter per l’iscrizione all’albo dei procuratori (per ottenere le commissioni da spartire con papà Ivan il “vero” manager del croato): il giorno degli annunci dovrebbe essere tra mercoledì e giovedì. Un atto d’ufficio perché ogni tassello è andato a posto: l’Epic nerazzurro prolungherà fino al 2026 e andrà a guadagnare 6 milioni con bonus che potrebbero - se raggiunti tutti - far lievitare il suo stipendio fino a quasi sette milioni".